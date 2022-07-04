تبدأ غدًا.. «الحصيني»: حالة ممطرة وحبات برد على 6 مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة بدءًا من غد الثلاثاء، تشمل أجزاء من 6 مناطق، مع احتمال لجريان سيول، مشيرًا إلى تقدم كتلة رطبة نهاية هذا الأسبوع.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه حسب المراصد، متوقع حالة ممطرة من غد الثلاثاء، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجنوب منطقة الرياض، وتشمل الحالة المطرية الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

وأضاف الحصيني، أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة، من خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد وعواصف رعدية وسيول.

وتابع: مراصد الطقس تشير إلى تقدم كتلة رطبة من الشرق نهاية هذا الأسبوع، مرافقة لمنخفض جوي، بدايتها نواحي سلطنة عمان واليمن، ثم تتسع نواحي الإمارات وجنوبي الشرقية والرياض، ثم مناطق جنوب غرب المملكة، وقد تمتد إلى دولة قطر، وترافقها رياح مغبرة.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقتي الرياض، الشرقية، وأجزاء من الحدود الشمالية، وكذلك منطقة نجران. أخبار قد تهمك

كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة، برياح نشطة قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية.