اخبار دوليه – رئيس دولة الامارات يصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن تغيير مسمى «وزارة شؤون الرئاسة» إلى «ديوان الرئاسة»

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الامارات،‭ ‬مرسوماً‭ ‬بقانوي‭ ‬اتحادي‭ ‬بشأن‭ ‬تغيير‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الرئاسة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬ديوان‭ ‬الرئاسة‮»‬‭.‬

ونص‭ ‬المرسوم‭ ‬على‭.. ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬اتحادي‭ ‬رقم‭ / ‬4‭ / ‬لسنة‭ ‬2004‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬وتنظيم‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الرئاسة،‭ ‬واستبدال‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬شؤون‭ ‬الرئاسة‭ ‬‮«‬‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬‮«‬‭ ‬أينما‭ ‬وردت،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬المسؤوليات‭ ‬والمهام‭ ‬والأدوار‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬والتي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬اتحادي‭ ‬المذكور‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُستبدل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الرئاسة‭ ‬‮«‬‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬‭ ‬وزير‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬‮«‬‭ ‬،‭ ‬واستبدال‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬‭ ‬بكلمة‭ ‬‮«‬‭ ‬الديوان‮»‬‭. ‬