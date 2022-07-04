اخبار دوليه – رئيس دولة الامارات يصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن تغيير مسمى «وزارة شؤون الرئاسة» إلى «ديوان الرئاسة»

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، مرسوماً بقانوي اتحادي بشأن تغيير مسمى «وزارة شؤون الرئاسة» إلى مسمى «ديوان الرئاسة».
ونص المرسوم على.. تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم / 4 / لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، واستبدال عبارة «شؤون الرئاسة « بعبارة « ديوان الرئاسة « أينما وردت، على أن تبقى المسؤوليات والمهام والأدوار كما هي والتي وردت في المرسوم بقانون اتحادي المذكور.
كما نص على أن تُستبدل عبارة « وزير شؤون الرئاسة « بعبارة « وزير ديوان الرئاسة « ، واستبدال كلمة « الوزارة « بكلمة « الديوان».
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