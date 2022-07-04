اخبار دوليه – لندن.. الجيش يحقق بعد اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب

محمد بن مسعود - الدمام - فتحت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬تحقيقا‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬حسابات‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للاختراق‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية،‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬بعد‭ ‬اختراق‭ ‬حسابات‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬موقعي‭ ‬تويتر‭ ‬ويوتيوب‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬عِلم‭ ‬بخرق‭ ‬لحسابات‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬ويوتيوب‭ ‬والتحقيق‭ ‬جار‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭.‬

وتابعت‭ ‬في‭ ‬تغريدتها‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬يأخذ‭ ‬الجيش‭ ‬أمن‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬ونحن‭ ‬بصدد‭ ‬معالجة‭ ‬المشكلة‭. ‬حتى‭ ‬يكتمل‭ ‬تحقيقهم،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المناسب‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعليقات‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الفرنسية‭.‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬استعاد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬وقناته‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭ ‬بعد‭ ‬اختراقهما‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬واستخدامهما‭ ‬لنشر‭ ‬تعليقات‭ ‬عن‭ ‬عملات‭ ‬مشفرة‭ ‬ورموز‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للاستبدال‭.‬

وقال‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬نعتذر‭ ‬عن‭ ‬انقطاع‭ ‬بثنا‭ ‬المؤقت‭. ‬سنجري‭ ‬تحقيقا‭ ‬كاملا،‭ ‬ونتعلم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أعاد‭ ‬الحساب‭ ‬نشر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التغريدات‭ ‬حول‭ ‬الرموز‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للاستبدال‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬استعادة‭ ‬قناة‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬يوتيوب‭ ‬بعد‭ ‬تغيير‭ ‬اسمها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬آرك‭ ‬إنفست‮»‬‭ ‬ونشر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعملات‭ ‬المشفرة‭.‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬متابعي‭ ‬حساب‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬362‭ ‬ألفا،‭ ‬بينما‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬مشتركي‭ ‬القناة‭ ‬177‭ ‬ألفا‭.‬

واعتذر‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الانقطاع‭ ‬الموقّت‮»‬‭ ‬لمنشوراته،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬سنجري‭ ‬تحقيقا‭ ‬كاملا‭ ‬ونستخلص‭ ‬العبَر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‮»‬‭.‬