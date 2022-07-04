السياري يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض رفع معالي نائب محافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث الأستاذ أيمن بن محمد السياري الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث.

وأكد السياري اعتزازه بهذه الثقة الكريمة وعدّها تكليفًا وتشريفًا ومسؤولية، سائلاً الله – عز وجلّ – أن يعينه على هذه المسؤولية التي تُعدُّ حافزًا، لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن الغالي، وتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة المملكة على مستوى الاقتصاد العالمي، والمضي قدمًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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