انخفاض طفيف في أسعارالذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 218 ريالاً للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأثنين، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 218.34 ريال، 58.23 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 200.15 ريال، 53.37 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 191.05 ريال، 50.95 دولار، بينما عيار 18 إلى 163.76 ريال، 43.67 دولار.