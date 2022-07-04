بالفيديو.. متحدث الداخلية يحذر من مخالفة عقوبتها السجن وغرامة 50 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
قال متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إن مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة تقوم بضبط كل من يخالف هذه التعليمات وتطبيقها بشكل فوري.
وأضاف الشلهوب خلال لقاء أذاعته قناة “الإخبارية”؛”كذلك من يقوم بنقل أشخاص غير مصرح لهم بالعمل تصل العقوبة إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر لكل شخص يخالف، والمطالبة بمصادرة المركبة الخاصة بالناقل أو المتواطئ أو من كل من يساهم بهذا الشيء”.
وتابع:”العاصمة المقدسة محاطة برجال أمن لتنفيذ المهام الموكلة لهم للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام”.
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