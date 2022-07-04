وظائف شاغرة في شركة تدريس القابضة بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشفت شركة تدريس القابضة بمدينة الرياض، عن توافر وظائف تعليمية (رجال / نساء) في جميع التخصصات. وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/12/04هـ الموافق 2022/07/03م. ودعت الشركة إلى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد:هنا أخبار قد تهمك

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