درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام الحج على المشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، ما بين اليوم 42 – 44 درجة مئوية مع نشاط في الرياح السطحية خلال أوقات النهار قد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة تصل سرعتها إلى 35 كيلو مترًا في الساعة.

وبين المركز أن اتجاه الرياح بشكل عام “شمالية غربية إلى غربية”، ولا يستبعد أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية خلال الفترة من 9 – 13 ذي الحجة قد تؤثر على المشاعر المقدسة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

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