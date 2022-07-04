مجموعة بن شيهون توفر وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات أعلنت مجموعة بن شيهون، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم للعمل في الرياض، جدة، الجبيل، والدمام. المسميات الوظيفية:-

1- سائق نقل ثقيل. (جدة)

2- عامل مستودع. (الرياض)

3- سائق توصيل. (الجبيل، الدمام)

4- فني خدمة أول. (جدة) التقديم أخبار قد تهمك

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