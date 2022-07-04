وزير النقل: إطلاق شركة تأجير الطائرات سيسهم في تنمية اقتصاديات القطاع

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن إطلاق شركة تأجير الطائرات “AviLease” سيسهم في تنمية اقتصاديات قطاع الطيران وخدماته بالمملكة عبر التوسع في مجال شراء وتأجير الطائرات وتوطين المعرفة.
وأوضح الجاسر، أن تلك الخطوة تعكس دور الصندوق في تطوير القطاعات الواعدة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن إطلاق شركة تأجير الطائرات التي تهدف للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات.
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