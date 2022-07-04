توضيح من “حساب المواطن” بشأن مدى تأثير التسجيل في التأمينات الاجتماعية على الدعم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

أوضح برنامج “حساب المواطن” مدى تأثير التسجيل في التأمينات الاجتماعية على الدعم المقدم للمستفيدين.

وأبان البرنامج في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر ، أنه في حال كان الاسم مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه سيتم دراسة استحقاق المستفيد مرة أخرى وفي حال كان مستحق سيتم صرف الدعم.