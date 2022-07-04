محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
أوضح برنامج “حساب المواطن” مدى تأثير التسجيل في التأمينات الاجتماعية على الدعم المقدم للمستفيدين.
وأبان البرنامج في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر ، أنه في حال كان الاسم مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.
وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه سيتم دراسة استحقاق المستفيد مرة أخرى وفي حال كان مستحق سيتم صرف الدعم.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من “حساب المواطن” بشأن مدى تأثير التسجيل في التأمينات الاجتماعية على الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.