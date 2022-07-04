محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة هيأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع 88 جامعا ومصلي لاداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لها وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المكلف نايف بن عبد الله الحشكلي أنه جرى أتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز المصليات والجوامع بكل مستلزماتها حرصا على راحة المصلين وتوفيرمايضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنية وجرى العمل على تكليف الخطباء بكل جامع ومصلى .

كانت هذه تفاصيل خبر تهئية 88 جامعا ومصلى لصلاة عيد الأضحي المبارك بمحافظة ينبع ومراكزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.