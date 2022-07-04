شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على محافظة بدر الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شيشي عععع ئئئئ واس داخليع / عام / "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظة بدر الجنوب نجران 05 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 04 يوليو 2022 م واس نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تشكّل سحب رعدية ممطرة على محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاَ في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على المحافظة. وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً. // انتهى //06:15 ت م NNNN