شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» تجيب.. ماهي الجهة الوحيدة المصرحة لتقديم الأضاحي للحجاج؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت جمعية حماية المستهلك أن الجهة الوحيدة المصرح لها بتقديم الهدي والأضاحي والصدقات والفدية لحجاج بيت الله الحرام؛ هي مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية "أضاحي".

وذكرت "أضاحي" سابقًا عبر حسابها الرسمي على تويتر خطوات شراء سند النسك في دقيقة، عبر زيارة المنصة واختيار النسك ثم إصدار السند بـ809 ريال سعودي، ويتم ذلك تحت إشراف 10 جهات حكومية. — Adahi أضاحي (@Adahi_org)