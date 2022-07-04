شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 134 جامعًا ومسجدًا لعيد الأضحى في الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تهيئة 134 جامعًا ومسجدًا ومصلى في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح فرع الوزارة أنه جهز في مدينة عرعر والقرى التابعة لها 59 جامعاً ومسجداً ومصلى، و41 جامعًا ومصلى في محافظة رفحاء والقرى التابعة لها، و15 جامعًا ومصلى في محافظة طريف، و19 جامعًا في محافظة العويقيلة.