محمد بن مسعود - الدمام - ظهر بالزي السعودي .. طفل فلبيني يعشق مزارع عنيزة ولا ينطق غير اللهجة القصيمية ولا يريد العودة إلى موطنه .. شاهد فيديو

بث برنامج “إم بي سي في اسبوع”، تقرير مصور عن الطفل الفلبيني سليمان الذي يعشق مزارع عينزة أكثر من موطنه الأصلي، حيث يعيش مع هذه الأسرة منذ ولادته مع والدته حاظيًا بأم أخرى يدعوها بأمي حصة، التي تفضله على أحفادها.

ووفقًا للتقرير المصور؛ لا ينطق “سليمان” إلا اللغة العربية، واللهجة القصيمية بالتحديد؛ حيث وُلد وتربى هناك، فيقول “سليمان” :”ما بدي أروح للفلبين، أنا بدي اقعد في عنيزة مع ماما حصة”،

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وتقول “الأم حصة” صاحبة المنزل الذي يعيش فيه “سليمان” :”والدته جت وقعدت عندي 10 سنين حتى تزوجت وأنجبت طفل لطيف لا يناديني غير بأمي حصة، ويعيش وسط أحفادي يقعد معهم ويلبس المشلح ويستأنس ويعيد معهم حتى أصبحنا لا نستطيع فراقه”.