روسيا تعلن تحرير «جمهورية لوجانسك الشعبية»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلنت روسيا أمس أنها سيطرت على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية ومنطقة لوجانسك بأكملها، في تطور سيمثّل اختراقا حاسما لقوات موسكو الساعية للسيطرة على شرق البلاد. ويأتي ذلك في وقت أعلنت بيلاروس اعتراض صواريخ أطلقتها كييف بينما أفادت روسيا بأن أوكرانيا أطلقت ثلاثة صواريخ عنقودية على بيلغورود في هجوم أسفر عن سقوط أربعة قتلى. وكانت ليسيتشانسك آخر كبرى مدن مقاطعة لوجانسك التابعة لمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا بقيت في أيدي الأوكرانيين. وتعد السيطرة عليها مؤشرا على تقدّم روسي كبير في دونباس، وهو أمر تركّز عليه موسكو منذ انسحبت من كييف. ولم يصدر تعليق بعد عن الجانب الأوكراني بشأن المعلومات المرتبطة بسقوط ليسيتشانسك بعد أيام من المواجهات العنيفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالات الأنباء المحلية إن «سيرجي شويجو القائد الأعلى للقوات المسلحة أبلغ فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوجانسك الشعبية». وقبل دقائق على صدور الإعلان، قال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن المعارك جارية في ليسيتشانسك بينما باتت القوات الأوكرانية محاصرة «بالكامل».

وجاء الإعلان الروسي بينما أفادت موسكو أن دفاعاتها المضادة للطائرات أسقطت ثلاثة صواريخ عنقودية من طراز «توشكا-يو» أطلقها «أوكرانيون قوميون» على بيلجورود، المدينة الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية. وذكر حاكم بيلجورود فياشيسلاف غلادكوف أن الهجوم أحدث أضرارا في 11 مبنى سكنيا و39 منزلا. واتّهمت موسكو كييف في السابق بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، تحديدا في منطقة بيلغورود. بدوره، اتّهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو كييف بـ»استفزاز» بلاده وقال إن جيشه اعترض صواريخ أطلقتها قوات أوكرانية على بيلاروس قبل «نحو ثلاثة أيام».وتعد بيلاروس من أبرز حلفاء روسيا ودعمت الغزو الذي بدأ في 24 فبراير بينما اتّهمتها كييف بشن هجمات على الأراضي الأوكرانية.

لكن لوكاشنكو نفى أي دور لبلاده في حادثة عبر الحدود. في هذه الأثناء، تواصل القصف الروسي على أنحاء أوكرانيا في ظل معارك عنيفة، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي «يتواصل القتال العنيف على طول خط الجبهة في دونباس»، مضيفا أن «العدو يكثّف نشاطه في منطقة خاركيف». وفي بلدة سيفرسك الصغيرة التابعة لدونيتسك، قال أحد السكان لفرانس برس إن «القصف مستمر ليلا نهارا».

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كما استهدفت صواريخ منازل في سلوفيانسك وسط دونباس، ما أسفر عن مقتل امرأة في حديقتها وإصابة زوجها بجروح، وفق ما أفاد أحد جيرانها فرانس برس السبت في معرض حديثه عن الشظايا التي تناثرت في أنحاء الحي. وقال الشاهد إنه يُعتقد أن الضربة التي وقعت الجمعة نفّذت بواسطة ذخائر عنقودية انتشرت على مساحة واسعة قبل أن تتفجر وتضرب مباني وأشخاصا كانوا في الخارج.

وحذّر زيلينسكي من التراخي في المدن التي لم تشهد عنفا بنفس القدر الذي سجل في مدن أخرى.