“مؤشرات” ألف ألف إف إم يستضيف المستشار خالد الجعيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

استضاف برنامج مؤشرات على إذاعة ألف ألف إف إم في الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء المستشار خالد الجعيد الرئيس التنفيذي لمنصة مهن وعمل حيث سيتحدث عن كيفية استثمار التحول الرقمي في دعم الباحثين عن فرص عمل في إطار إستراتيجية التطبيق التي تهدف الى محاربة البطالة من خلال منصة مهن وعمل الرقمية التي تربط بين أصحاب الشركات والمؤسسات والباحثين عن فرص عمل في جميع أنحاء العالم من مختلف المهن والتخصصات

وأوضح خالد الجعيد أن منصة مهن وعمل هي تطبيق سعودي برؤية عالمية متعددة اللغات كمساهمة فاعلة لمواجهة البطالة التي يعاني منها الشباب ومنصة موثوقة لأصحاب الأعمال مشيرا إلى أن تطبيق مهن وعمل يفتح باب الأمل للباحثين عن العمل في جميع التخصصات الحرفية والفنية والطبية والإدارية

وأضاف أن مشروع التطبيق يأتي في إطار جهود المؤسسة للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أطلقت الطاقات الإبداعية لدى الشباب في مختلف المجالات دعما لجودة الحياة

برنامج مؤشرات من تقديم الإعلامي المتألق عادل بارباع وهو برنامج اقتصادي عن المال والأعمال والتجارة والعقار يذاع في الساعة الثانية بعد الظهر ايام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع

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