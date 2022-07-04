90% دقة الأرصاد في المشاعر - #عاجل

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن مركز الإرصاد يعمل لمراقبة الأجواء على مدار الساعة والتي تشمل المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة.

سحب ركامية

وفي سؤال لـ«دوت الخليج» حول إمكانية الاستفادة من الاستطمار الصناعي في المشاعر المقدسة لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، قال غلام خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مشعر منى، أمس، إن المرتفعات القريبة من المشاعر المقدسة قد يكون لها تأثير من خلال السحب الركامية على المشاعر، منوها بأن أي منطقة في السعودية تحتاج إلى مصادر مياه جديدة ستكون هنالك دراسة لها مستقبلاً على أن يكون هذا المشروع بعد الحج.

قرارات مناسبة

وأضاف أن المراصد والمحطات الأتوماتيكية والمتنقلة بالمشاعر المقدسة تعمل على مدار الساعة وتسمح لنا بتوقعات تصل دقتها إلى أكثر من 90%، مع القدرة على تحليل وتقديم كافة المخرجات الأرصادية بوقت مبكر على مدار الساعة لجميع الجهات العسكرية والمدنية وتوفير الإرشادات المعنية ليتمكن المستفيدون من اتخاذ القرارات المناسبة لتنقل ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن المركز يقوم ببث نشرات الطقس اليومية، إضافة إلى رسائل توعوية بـ4 لغات لتساعد حجاج بيت الله الحرام والجهات العاملة في تيسير حركتهم داخل المشاعر المقدسة.

سحب رعدية

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أن التوقعات تشير إلى طقس حار في المشاعر المقدسة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى فيه ما بين «42-44» مْ مع نشاط في الرياح السطحية خلال النهار قد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة تصل سرعتها 35 كلم في الساعة وسيكون اتجاه الرياح بشكل عام شمالية غربية إلى غربية، ولا يستبعد أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية في الفترة من «9-13» ذو الحجة قد تؤثر على المشاعر المقدسة برياح نشطة مثيرة للأتربة.