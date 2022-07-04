“الحج والعمرة” ترد على استفسارات بشأن استرجاع قيمة الحجز لأداء الحج في حالة الإلغاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
ردت وزارة الحج والعمرة، على استفسار من أحد الأشخاص بشأن سبب عدم استرجاع المبلغ الخاص به بعد إلغاء حجز الحج.
وأكدت الوزارة، أن خدمة الدفع والاسترجاع تتم بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل واختيار المُرشحين.
ولفتت إلى أنه يمكن إدارة الحجز بالاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو بإلغائه ولا توجد خاصية التعديل على الباقات أو إضافة مُرافقين.
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