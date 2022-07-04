محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. الشرطة الأمريكية تقتل رجل من أصول إفريقية غير مسلح بـ 90 طلقة أثناء محاولة اعتقاله

أظهر فيديو نُشر اليوم الأحد ضلوع ثمانية ضباط شرطة في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأميركية في إطلاق نار أودى بحياة مواطن أسود أعزل، تبيّن أن في جسمه نحو 90 إصابة بالرصاص تعرض لها بعدما فر من كمين مروري في الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون إن “المواجهة القاتلة بدأت عندما حاولت الشرطة إيقاف شخص يدعى جايلاند ووكر (25 سنة) بعد ارتكابه مخالفة مرورية”. وذكرت إدارة شرطة أكرون أنه فر، مضيفة أن “الضباط أبلغوا عن إطلاق النار من سيارته بعد ذلك”.

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وأعلنت إدارة الشرطة في بيان أصدرته يوم الثلاثاء أن “ووكر نزل من سيارته بعد بضع دقائق وركض في حين تعقبه الضباط الذين طاردوه وراحوا يطلقون النار عليه”. بينما أوضح بيان الشرطة أنه كان يمثل “تهديداً مميتاً” في ذلك الوقت. وأُعلنت وفاته في المرأب الذي سقط فيه.

وعرضت الشرطة مقاطع فيديو متعددة قالت إن أحدها يظهر انطلاق رصاصة من السيارة التي كان يقودها ووكر.

وبدا في الفيديو أن ووكر قفز من سيارته وجرى بعيداً من الشرطة. وتفيد الشرطة بأنه “من الواضح أنه كان يستدير ناحية ضباطها الذين اعتقدوا في ذلك الوقت أنه مسلح. وتم العثور على سلاح ناري في سيارته في وقت لاحق”.

وفي تصريحات نشرتها أمس الأحد صحيفة “أكرون بيكون جورنال”، وصف بوبي ديشيلو، محامي أسرة ووكر المقطع المصور الخاص بمقتله بأنه “وحشي”.