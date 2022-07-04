محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. إطلاق نار بمركز تسوق في الدنمارك وسقوط العديد من القتلى والجرحى

أفادت الشرطة الدنماركية بأن إطلاق النار، الذي وقع عصر الأحد، داخل مركز للتسوق في كوبنهاغن أسفر عن “قتلى وجرحى عديدين”.

وقال قائد شرطة كوبنهاغن، سورين توماسن، في مؤتمر صحفي إن المشتبه به الذي أوقفته الشرطة في وقت سابق هو “دنماركي” عمره 22 عاما، وقد تم اعتقاله بالقرب من مركز تسوق “فيلدز” في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

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وأضاف المسؤول الأمني: “نعلم أن هناك العديد من القتلى” و “العديد من الجرحى” ، مضيفا أنه لا يمكن “استبعاد الإرهاب”.

وتابع: “ليس لدينا معلومات تفيد بأن آخرين متورطون. هذا ما نعرفه الآن”.

وكانت عمدة كوبنهاغن، صوفي أندرسن، قد كتبت على تويتر: “هناك تقارير مروعة عن إطلاق نار في فيلدز. لا نعرف حتى الآن على وجه اليقين عدد المصابين أو القتلى، لكن الأمر خطير للغاية”.

وأظهرت صور من مكان الحادث أشخاصا يفرون من المركز التجاري، وبثت القناة الثانية لتليفزيون الدنمارك صورة لرجل محمولا على نقالة. وقال شهود إن الناس كانوا يبكون ويختبئون في المتاجر.

وقال شاهد يدعى لوريتس هيرمانسن لتلفزيون “دي أر” الدنماركي إنه كان في متجر ملابس في مركز التسوق مع أسرته عندما سمع من ثلاث إلى أربع فرقعات. فعلا كانت فرقعة عالية. بدا الأمر وكأنه طلقات تطلق بجوار المتجر”.

وكان هناك تواجد كثيف لرجال الشرطة المدججين بالسلاح، مع وقوف العديد من سيارات الإطفاء خارج المركز التجاري.

ويتواجد مركز التسوق في ضواحي كوبنهاغن مقابل خط مترو الأنفاق الذي يربط وسط المدينة بالمطار الدولي. بجوار فيلدز أيضا يمر طريق سريع رئيسي.