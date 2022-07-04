اخبار الرياضه السعوديه القاهرة تجهز «السعودي الشاب» لسلة «العربية والخليجية»

ويرأس بعثة المنتخب السعودي حمود المالكي والإداري سعود الخالدي، فيما يشرف فنيا على الأخضر الشاب المدرب تانير جوناي ومساعداه سلمان الثواب ورأفت مكي ومدرب الإعداد البدني عبدالله حجازي، وتم اختيار 17 لاعبا وهم: عبدالرحمن بن محفوظ، سالم البرير، محمد الخاطر، حسن درويش، رضا المعيني، أمجد الأحمد، كمال الهاشم، روح عيسى، مهدي الزريقي، مؤمل إقبال، سيف مجرشي، سلطان العريعر، نواف الشمري، يزن هوساوي، محمد هوساوي، زكي دغريري، عباس هوساوي.
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