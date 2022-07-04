اخبار الرياضه السعوديه القاهرة تجهز «السعودي الشاب» لسلة «العربية والخليجية»

محمد بن مسعود - الدمام - انتظم لاعبو المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة بمعسكرهم الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للشباب التي ستنطلق خلال الفترة من 14 إلى 21 يوليو الجاري في القاهرة، ومن ثم المشاركة في البطولة الخليجية تحت 18 سنة التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 29 يوليو إلى 6 أغسطس القادم.

ويرأس بعثة المنتخب السعودي حمود المالكي والإداري سعود الخالدي، فيما يشرف فنيا على الأخضر الشاب المدرب تانير جوناي ومساعداه سلمان الثواب ورأفت مكي ومدرب الإعداد البدني عبدالله حجازي، وتم اختيار 17 لاعبا وهم: عبدالرحمن بن محفوظ، سالم البرير، محمد الخاطر، حسن درويش، رضا المعيني، أمجد الأحمد، كمال الهاشم، روح عيسى، مهدي الزريقي، مؤمل إقبال، سيف مجرشي، سلطان العريعر، نواف الشمري، يزن هوساوي، محمد هوساوي، زكي دغريري، عباس هوساوي.