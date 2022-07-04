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اخبار الرياضه السعوديه ملائكة يحمي عرين «النموذجي»

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محمد بن مسعود - الدمام - حسم الحارس مصطفى ملائكة (36 عاماً) مستقبله الاحترافي ووقع رسمياً مع نادي الفتح لمدة عامين بعد دراسة مستفيضة للعروض المقدمة من عدة أندية، مفضلاً اختيار وجهة احترافية جديدة وتجربة غير مسبوقة في مشواره كحارس مرمى. وبحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ»، أكدت أن ملائكة اختار خوض غمار التحدي الجديد بعناية بعد التشاور مع وكيل أعماله عبدالله مجرشي في العروض المقدمة والاستفسارات من أندية كبيرة، حرصاً على أن تكون وجهته الاحترافية الجديدة تضمن له الاستقرار الفني بعد مشوار طويل ومحطات متنوعة مع أندية الممتاز وصولاً لتمثيل منتخبنا الوطني الأول.

وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن نادي الفتح يجهز للإعلان رسمياً عن الصفقة في الأيام القليلة القادمة بعد أن أتم المسؤولون في النادي الإجراءات الرسمية للتعاقد مع الحارس مصطفى ملائكة. ولعب ملائكة لعدة أندية، أبرزها الأنصار والاتحاد وهجر والفيصلي، قبل أن يحط رحاله أخيراً في واحة النخيل حامياً لعرين النموذجي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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