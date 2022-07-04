اخبار الرياضه السعوديه ملائكة يحمي عرين «النموذجي»

وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن نادي الفتح يجهز للإعلان رسمياً عن الصفقة في الأيام القليلة القادمة بعد أن أتم المسؤولون في النادي الإجراءات الرسمية للتعاقد مع الحارس مصطفى ملائكة. ولعب ملائكة لعدة أندية، أبرزها الأنصار والاتحاد وهجر والفيصلي، قبل أن يحط رحاله أخيراً في واحة النخيل حامياً لعرين النموذجي.
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