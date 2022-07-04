اخبار الرياضه السعوديه مدرب سعودي يعد دستن بيك لـ«الألعاب العالمية»

وقال الزهراني لـ«عكاظ»: «أنهيت البرنامج الأعدادي لبطل العالم دستن بيك في أوزبكستان بعد 14 يوماً من تدريبه وإعداده على فترتين الأولى باستضافة نادي الجبيل الرياضي والمرحلة الثانية والختامية في أوزبكستان. وأقيمت حفلة على هامش انتهاء فترة الإعداد وتم تكريمي من قبل اللجنة الأولمبية الأوزبكية واتحاد الكاراتيه على الجهود التي قدمتها مع اللاعب في الفترة الماضية، التي ساهمت في وصول اللاعب إلى جاهزية عالية من الإعداد، وأعتبر أنا المدرب الوحيد في المملكة الذي تتم الاستعانة به من قبل دولة أجنبية في تجهيز بطل عالم لديها، وهذا فخر واعتزاز بالرياضة الوطنية وإنجاز نفتخر فيه».
وقدم الزهراني الشكر لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والأمير فهد بن جلوي، على دعمهما المستمر وتوجيههما الدائم الذي أوصله إلى هذا المستوى بعد توفيق الله.
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