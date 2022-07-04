شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات قوات أمن الحج تعقد مؤتمرًا صحفيًا.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد قيادات قوات أمن الحج 1443هـ اليوم، مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة الرابعة مساءً.

ويشارك في المؤتمر: قائد قوات أمن الحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وقائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، وقائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، وقائد عام طيران الأمن برئاسة أمن الدولة اللواء طيار ركن عبدالعزيز بن محمد الدريجان.

واستعرضت قوات أمن الحج أمس الأحد عدد من الفرضيات الأمنية التي أظهرت الاحترافية العالية التي يتميز بها رجال الأمن، كما استعرضت الآليات والمدرعات الخاصة وطيران الأمن أمام سمو وزير الداخلية.

فيما وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. — صحيفة اليوم (@alyaum)