شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. قلة المسالخ «إنذار مبكر» للذبح العشوائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب عدد من أهالي محافظة الأحساء بزيادة المسالخ وتجهيزها بأعلى المواصفات، لتكون خارج النطاق العمراني، لاستيعاب أعداد الذبائح والمساهمة في الحد من الذبح العشوائي وتقليل الضغط عن باقي المسالخ، التي لا تزيد على 3 فقط. وشملت مطالب أهالي المحافظة نقل مسلخي العمران والعيون خارج النطاق العمراني، حفاظا على الصحة البيئية، ومواجهة انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والكلاب الضالة، مع تكثيف المتابعة، وضبط تسعيرة الذبح خصوصا أيام الأعياد والمناسبات.

أضرار بيئية وصحية تحتاج لتدخل

قال المواطن حمد العقيل: إن حي الرابية بمدينة العيون، يعيش معاناة حقيقية بسبب المسلخ الذي يجاور منازل الأهالي، ولا يبعد عنها سوى 200 متر تقريبا، دون تدخل من الجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن المشكلة تسبب انبعاث الروائح الكريهة، التي تنشط أيام العطل والمناسبات والأعياد. وأضاف: المعاناة الأكبر في دخول هذه الروائح لمنازلنا، نتيجة التراكمات والمخلفات، وبما يسبب ضررا بيئيا وصحيا يحتاج إلى التدخل.

وتابع: لعل المشاهد للمسلخ وما يحيط به سيدرك تماما التشوه البصري، وأضرار الصرف الصحي الخارج من المسلخ، وكل ما نطالب به هو عملية نقل المسلخ بعيدا عن الأحياء السكنية وإيجاد موقع بديل ومناسب، بتجهيزات حديثة بما يخدم الأهالي دون أضرار.

مصدر لانبعاث الروائح الكريهة

ذكر المواطن فيصل السبيعي أن مسلخ حي الرابية يسبب إزعاجا كبيرا للأهالي، الذين تقدموا ببلاغ للجهات المعنية، وحتى هذه اللحظة ينتظرون التدخل، مطالبا بضرورة نقل المسالخ المتاخمة للمساكن، بعيدا عن النطاق العمراني، وإزالة الأحواش والمستودعات الخاصة بدباغة الجلود. وقال: المسلخ مصدر لانبعاث الروائح، لدرجة أنه أصبح من الصعب حتى فتح نوافذ المنازل، ناهيك عن انتشار الكلاب الضالة، في محيط المسلخ، وكذلك انتشار الحشرات التي تحتاج، بلا شك، للمتابعة والتطهير بشكل مستمر.

زيادة المشرفين والفنيين والبيطريين

أوضح المواطن منذر العوفي أن مسلخ العمران، الذي يقع شرق المدينة العمران، كان في بداية تأسيسه، خارج النطاق العمراني، ويخدم القرى الشرقية بالكامل، إلا أنه وفي وقتنا الحاضر، أصبح محاطا بالمباني السكنية، في وضع غير صحي، بسبب ما ينتج عنه من انبعاث للروائح الكريهة بشكل يثير قلق الأهالي.

وطالب بسرعة تدخل الجهات ذات الاختصاص، بنقله خارج النطاق العمراني، مشيرا إلى أن الأهالي سبق وناشدوا الجهات المعنية بنقله لمكان آخر بعيدا عن المساكن حفاظا على الوضع البيئي، ولا زالوا ينتظرون التدخل.

وأكد أهمية إنشاء مسلخ جديد بتجهيزات حديثة، وزيادة أعداد المشرفين والفنيين والمساعدين البيطريين، من أجل خدمة الجميع والتسهيل عليهم خاصة في فترة المناسبات والأعياد التي تشهد إقبالا وازدحاما كبيرا.

ضغط كبير في الأعياد والمناسبات

بين المواطن أحمد المعني أن محافظة الأحساء تضم 3 مسالخ، وتحتاج إلى التوسع لاستيعاب أعداد الأهالي المتزايد، ولكن بعيدا عن الأحياء السكنية، بما يسهم في تقليل الضغط على باقي المسالخ، وخدمة الجميع، خاصة أثناء فترة المناسبات والأعياد.

وأضاف: خلال المناسبات يزداد الضغط بشكل كبير على مسالخ المحافظة، بما يشكل معاناة على المستفيدين، مشيرا إلى أهمية زيادة الأعداد، بما يخدم الأهالي، ويضمن الحفاظ على الصحة والبيئة.

مواجهة فوضى العمالة الأجنبية

أكد المواطن فهد السهلي أهمية المسالخ، باعتبارها المكان الأنسب للذبح، تحت إشراف مختصين وبيطريين وفنيين، إلا أنها تحتاج، خلال تلك الفترة، إلى التطوير والتوسع في أعدادها، بشكل يضمن توزيعها على مدن المحافظة، بعيدا عن الأحياء السكنية، وبتجهيزات عالية المستوى. وأضاف: زيادة أعداد الأحواش يسهم في الحد من الذبح العشوائي، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، ومواجهة فوضى العمالة الأجنبية، التي لا تتقيد بأنظمة السلامة.

وأشار إلى أهمية تكثيف المتابعة والرقابة، من الجهات المعنية على المسالخ، والتجاوب لكل ملاحظات الأهالي، خصوصا ما يتعلق بمسلخي «العيون» و«العمران»؛ كونهما الأقرب للمساكن.

كما أكد أهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة للروائح الكريهة التي تنبعث منها، ولو بشكل مؤقت، لحين نقلها خارج النطاق العمراني، مع متابعة التسعيرات، حتى تكون مناسبة للجميع.

9 آلاف ذبيحة يوميا في العيد

أكد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء م. إبراهيم الخليل لـ«اليوم»، استكمال جميع الخطوات الاستعدادية لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام الأضحى المبارك وفق خطط وخدمات تهدف لخدمة الجميع والتيسير عليهم أثناء عملية استلام وتسليم الذبائح في المسالخ الثلاثة المعتمدة «المسلخ المركزي، مسلخ العمران، مسلخ العيون»، تحت إشراف إدارة المسالخ التابعة للمكتب.

وأكد م. الخليل أن هذه المسالخ الثلاثة في فترة الأعياد على أتم الاستعداد لاستقبال ما يقارب الـ 9 آلاف ذبيحة في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن إجمالي المذبوحات خلال في العيد تصل إلى ما يقارب الـ 27 ألف ذبيحة.

مقترح بمسلخ جديد شمال شرق المحافظة

كشف مدير إدارة المسالخ د. عبدالعزيز باعلي، عن مقترح لتوفير موقع جديد لمسلخ في شمال شرق محافظة الأحساء. وأضاف إن الفترة المقبلة تتطلب زيادة أعداد المشرفين والفنيين والمساعدين البيطريين، وهناك سعي، وبصفة مستمرة، لتطوير آليات وخطط عمل المسالخ وخاصةً فيما يتعلق بالاستلام والتسليم للذبائح والكشف على سلامة اللحوم والتأكيد على تهيئة صالات الاستقبال والانتظار لقاصدي المسالخ.