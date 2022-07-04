شكرا لقرائتكم خبر عن «التظلمات» تبحث 127 شكوى لـ«الرخص التجارية والفنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت لجنة التظلمات والشكاوى بأمانة المنطقة الشرقية، مؤخرًا، أهم ما تتضمنه الشكاوى والتظلمات التي ترد اللجنة، فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، وذلك خلال اجتماعها برئاسة د. عبدالرحمن الشهيل.

ووصل عدد تظلمات الرخص التجارية 82، بينما سجلت تظلمات الرخص الفنية 45، وتظلمات متنوعة مختلفة المسار 33، وبلغ عدد القرارات الصادرة 51 قرارًا، في حين وصل عدد الاجتماعات 85 اجتماعًا.

وأوضح د. الشهيل أن اجتماعات اللجنة تأتي للوقوف على الشكاوى والتظلمات؛ لإيجاد الحلول والإجراءات حيالها، ومناقشة آليات معالجتها، من خلال وضع التوصيات اللازمة وتوجيه البلديات، بشأن اللائحة والمهام وسير الإجراءات وآلية التعامل معها.

وقال: إن من اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو إلغائه، والنظر في الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل هذه اللجنة، وتحديد اختصاصاتها، بهدف تحقيق مزيد من الضبط والوصول لأقصى درجات الشفافية والعدالة، لافًتا إلى أن طرق التقدم للتظلم والشكاوى، من خلال نافذة موقع أمانة المنطقة الشرقية، والبريد الإلكتروني.

يُذكر أن لجنة التظلمات والشكاوى تشكلت بناءً على قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للنظر في التظلمات الواردة من عدم الحصول على الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، ومن الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظامًا، إضافة الى أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.