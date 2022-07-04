شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق.. توزيع 200 قبعة مظلة على طواقم العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت بلدية محافظة بقيق، أكثر من 200 قبعة مظلة، على طواقم العمل المكلفين بأعمال النظافة والزراعة والإشراف ميدانيا، وذلك للتخفيف عليهم أثناء العمل.

وأوضح رئيس البلدية م. بادي القحطاني، أن البلدية وفرت قبعات المظلة وتوزيعها على طواقم العمل في جميع محافظة بقيق والهجر التابعة لها، نظرا لارتفاع درجات الحرارة منذ بداية الساعات الأولى من النهار، مشددا على التقيد التام بإجراءات العمل تحت أشعة الشمس والتقيد بالأوقات التي يمنع بها العمل حسب تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد حرص جميع القائمين في بلدية محافظة بقيق، على ضرورة مراعاة طواقم العمل في جميع الإدارات، خاصة العاملين ميدانيا، نظرا للمجهود المبذول والتعرض المباشر للعوامل الجوية، خاصة في هذه الفترة من العام، وما يصاحبها من تقلبات جوية مستمرة مع التأكيد على جميع المسؤولين في البلدية لتقديم مبدأ السلامة أولا.