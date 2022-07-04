شكرا لقرائتكم خبر عن 294 ألفا يغادرون المدينة باتجاه العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، عن وصول 369165 حاجا إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام. وأوضحت الإحصائية أن 299270 حاجا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 50739 حاجا، كما استقبل مركز حجاج البر 18984 حاجا، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عددا في المدينة المنورة أمس بواقع 11353 حاجا، ثم حجاج باكستان بعدد 9450 حاجا، والهند بعدد 6406 حجاج، ثم حجاج مصر بعدد 4500 حاج، ثم حجاج نيجيريا بواقع 3868 حاجا. وبينت أن 294377 حاجا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 74758 حاجا من جنسيات مختلفة. وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 566 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي جرت مباشرتها 1599 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 880 حاجا، بالإضافة إلى تنفيذ 34 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 223 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.