شكرا لقرائتكم خبر عن الإجابة عن استفسارات السائلين بـ 10 لغات والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي خدمة الرد الآلي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك، وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، وتقدم الوزارة هذه الخدمة بعشر لغات عالمية، هي: «العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردية، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية».
وجاء اختيار هذه اللغات بناء على دراسة ميدانية للغات الأكثر شيوعا في العالم وبين ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، حيث تحتل اللغة الإنجليزية المرتبة الأولى بـ 1800 مليون شخص يتحدثون بها، والهندية (الأوردية) 829 مليون شخص، والعربية 480 مليون شخص، بينما يتحدث اللغة الإندونيسية 234 مليون شخص، أما اللغة الفرنسية فقد يتحدث بها 213 مليون شخص في العالم، والبنغالية 207 ملايين شخص.