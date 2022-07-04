شكرا لقرائتكم خبر عن الإجابة عن استفسارات السائلين بـ 10 لغات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة عن الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة وبـ 10 لغات عالمية، بمشاركة علماء ودعاة ومترجمين مختصين يعملون على مدار الساعة طيلة فترة الحج، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري.

وتأتي خدمة الرد الآلي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك، وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، وتقدم الوزارة هذه الخدمة بعشر لغات عالمية، هي: «العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردية، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية».

وجاء اختيار هذه اللغات بناء على دراسة ميدانية للغات الأكثر شيوعا في العالم وبين ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، حيث تحتل اللغة الإنجليزية المرتبة الأولى بـ 1800 مليون شخص يتحدثون بها، والهندية (الأوردية) 829 مليون شخص، والعربية 480 مليون شخص، بينما يتحدث اللغة الإندونيسية 234 مليون شخص، أما اللغة الفرنسية فقد يتحدث بها 213 مليون شخص في العالم، والبنغالية 207 ملايين شخص.