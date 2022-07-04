شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مركزا إشرافيا لمتابعة الخدمات البلدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هيأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة 28 مركزا للإشراف ومتابعة الخدمات البلدية في المشاعر المقدسة، في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام. وأعلنت الوزارة أن هذه المراكز تتميز بجهاز إشرافي ميداني، لمتابعة الخدمات وفق المهام المحددة لأمانة العاصمة المقدسة، بكامل الصلاحيات اللازمة لتطبيق الأنظمة والتعليمات، والتنسيق المباشر مع الإدارات ذات العلاقة لتنفيذ هذه المهام، على غرار ما يتم في البلديات الفرعية بمكة.

وأوضحت أن المراكز تغطي 28 منطقة خدمات بلدية موزعة على المشاعر المقدسة، بواقع 22 منطقة خدمات بمشعر مِنى، و3 مناطق بمشعر مزدلفة، و3 بمشعر عرفات. وتتابع المراكز خدمات النظافة والخدمات المتعلقة بالتراخيص والامتثال «سلامة الغذاء»، والمراكز الغذائية، إلى جانب أعمال الصيانة للطرق وأبراج وأعمدة الإنارة وصيانة الأنفاق، وتحديد مواقع المباسط ومواقع برادات بيع المواد الغذائية وإصدار الرخص الخاصة بها، ومتابعة أعمال وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة، وتكثيف أعمال المراقبة للإحداثات والتعديات، ومتابعة أعمال لجنة ضباط الاتصال مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المراقبة لإنهاء أعمال المقاولين وكل ما يتعلق بالخدمات البلدية.