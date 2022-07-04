شكرا لقرائتكم خبر عن 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وظفت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين، 11 روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيما على مستوى العالم.

وتعمل الروبوتات على تعقيم وتغطية جنبات المسجد الحرام كافة، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات، ما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقا لسيناريوهات الاستخدام ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وحصلت الروبوتات على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل الروبوت الواحد من 5-8 ساعات دون تدخل بشري، ويسع الجهاز 23.8 لتر، يستهلك منها 2 لتر كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل جولة، ويستطيع السير لمسافة 3 كيلومترات متواصلة دون تدخل بشري، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5-15 مايكرومتر، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.