شكرا لقرائتكم خبر عن 19 قسطرة قلبية للحجاج في 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مركز أمراض وجراحة القلب عضو تجمّع المدينة المنورة الصحي، 19 عملية قسطرة قلبية ناجحة لضيوف الرحمن خلال 10 أيام. وبيَّنت الوزارة أن مركز القلب بالمدينة المنورة كان قد استقبل الحالات عبر تحويلها من المستشفيات ومركز عمليات الهلال الأحمر خلال الأيام الماضية، وقدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة من فحوصات وإجراءات طبية دقيقة.

ويقدّم مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة، بالإضافة إلى الرعاية الطبية، العلاجات والأدوية اللازمة لمرضى القلب بكميات تكفي الحاج طوال تواجده داخل المملكة ليتمكن من إتمام مناسك الحج بصحة وعافية.

يُذكر أن «الصحة» هيَّأت لموسم حج هذا العام عددا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز عدد 23 مستشفى، و147 مركزا صحيا، فيما يشارك أكثر من 25 ألف ممارسٍ صحي، إضافةً إلى 4654 سريرا للتنويم في المستشفيات، بينما يبلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة 1080، والأسرّة المخصصة لضربات الشمس 238 سريرا.