شكرا لقرائتكم خبر عن خطة شاملة للرقابة الصحية والبيئية في عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة المنطقة الشرقية كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة شاملة، تضمنت تكثيف أعمال الرقابة الصحية والبيئية، والنظافة، في كافة المدن والمحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق الدائم مع الجهات ذات العلاقة.

وكثفت الإدارة العامة لصحة البيئة أعمال الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية والرقابة الصحية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، مع التركيز على محلات الحلويات والملاحم وأسواق الخضار بتكثيف الرقابة عليها من أجل ضمان جودة الغذاء وسلامة الإنسان، وتكثيف الحملة الميدانية لمراقبة المطاعم، والملاحم، ومراقبة المحلات التجارية، وصوالين الحلاقة، ومراكز التجميل.

وتشمل الخطة تكثيف الجولات النسائية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة كمراكز التجميل النسائية، وذلك للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الصحية، ومدى التزامها بالتعليمات، وتكثيف أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير والنظافة اليومية.

وتتضمن الأعمال الرقابية الرقابة على الأسواق، ومنع الباعة المتجولين والبسّاطين المخالفين للأنظمة البلدية من استغلال الطرق والميادين لممارسة عملية البيع، والحد من هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وفيما يخص خطة الإدارة العامة للنظافة، أشارت إلى تخصيص 3847 فرقة ميدانية، تحت إشراف ومراقبة ما يزيد على 295 مراقبًا ومشرفًا، إضافة إلى عدد من آليات النظافة والرش والتعقيم بما يزيد على 867 آلية.

وأطلقت الإدارة العامة للنظافة حملة نظافة مكثفة، بتخصيص 46 مراقبًا ومشرفًا، وفرق نظافة تتكون من 3402 عامل لتنفيذ أعمال النظافة، و796 من آليات ومعدات لتنظيف أحياء مدن حاضرة الدمام، بالإضافة إلى أعمال النظافة والتعقيم لدورات المياه العامة؛ وإنهاء أعمال الصيانة فيها، إضافة لأعمال النظافة وغسيل الأرصفة لـ214 مصلى وجامعًا.