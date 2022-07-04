شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «سباهي» لمستشفى الميقات العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مستشفى الميقات العام، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» ولمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد اجتيازه التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. وبيَّن التجمع أن تجديد اعتماد مستشفى الميقات يأتي تأكيدًا على الجهود المتواصلة لضمان التحسين المستمر في سبيل الحفاظ على جودة الخدمات الإدارية والصحية كافة، والمحافظة على سلامة المرضى ومنسوبي المستشفى وجميع الزوار، وسلامة المنشأة ومرافقها.