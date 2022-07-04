شكرا لقرائتكم خبر عن بمساحة 3 ملايين م2.. سفلتة وتطوير مخططات المنح بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة حائل، مؤخرًا، إجراءات ترسية مشروع سفلتة وتطوير مخططات المنح رقم 2555، إحدى وجهات الامتداد العمراني في مدينة حائل.

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع م. محسن بن لبده أن مثل هذه المشاريع تأتي تماشيًا مع الحركة العمرانية التي تشهدها المنطقة، ويستهدف هذا المشروع تغطية جميع احتياجات البنية التحتية من طرق سليمة وآمنة، وتتبعها في المراحل القادمة مشاريع التأهيل وتحسين المشهد الحضري من حدائق وتجميل؛ مما يعزز أنسنة المدن ويضمن جودة الحياة في هذه المخططات المعتمدة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن المشروع يستهدف كذلك تغطية الرقعة العمرانية بمشاريع البنية التحتية، التي اعتمدها أمين المنطقة م. سلطان الزايدي، وتنفيذ جميع الأعمال المدنية بجودة وكفاءة واستدامة.

وتابع أن هذا المشروع يقع على مساحة تقدّر بـ3725000 متر مربع، ستتم تغطيتها بأعمال سفلتة الطرق والميادين التي تتجاوز 600000 متر مسطح، مضيفًا: يضم المخطط ما يزيد على 1380 قطعة سكنية إضافة إلى القطع المخصصة للمرافق التعليمية، التي تقدّر بـ12 قطعة مخصصة للمدارس، و24 مرفقًا للحدائق والمتنزهات، إلى جانب 17 قطعة مخصصة للمساجد والجوامع.