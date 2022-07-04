شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية 750 جامعا ومصلى بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، الجوامع والمصليات التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، وبلغت الجوامع والمصليات في المدينة المنورة ومحافظاتها 750 جامعا ومصلى.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب العتيبي، أنه تم تكليف المراقبين والعاملين ومؤسسات الصيانة والنظافة لمتابعة جاهزية المصليات والجوامع من فرش ومكبرات الصوت وخدمات المياه لتهيئتها لصلاة عيد الضحى المبارك.