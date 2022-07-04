شكرا لقرائتكم خبر عن 14 أمرا ملكيا.. وتعيين 4 نواب بينهم سيدة لوزراء «الصحة والسياحة والنقل والشؤون البلدية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-، أمس، 14 أمرا ملكيا، تضمنت تعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير، وتعيين د. خالد بن وليد بن فضل الظاهر نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، وتعيين د. رميح بن محمد الرميح نائباً لوزير النقل والخدمات اللوجيستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل، وتعيين إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة، وتعيين م. عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، وتعيين أحمد بن سفيان بن عبدالرزاق الحسن مساعداً لوزير النقل والخدمات اللوجيستية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الشيهانه بنت صالح بن عبدالله العزاز نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت الأوامر، تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالعزيز بن إسماعيل بن رشاد طرابزوني مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين د. بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لسمو ولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى، وتعيين منصور بن عبدالله بن علي بن سلمه نائباً لسكرتير سمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، كما تضمنت إعفاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.