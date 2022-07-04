شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية، من رئيس جمهورية طاجيكستان، إمام علي رحمن، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة، التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة أمس، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.