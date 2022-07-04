شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 228 جامعا ومصلى بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لتهيئة وتجهيز 228 جامعًا ومصلى في مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة د. عبدالرحمن العصيمي، أن الفرع شرع في وقت مبكر في تجهيز وتهيئة المصليات والجوامع، وتكليف المراقبين والمراقبات لمتابعة جاهزية المصليات والجوامع من فرش ومكبرات الصوت؛ حرصًا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، وتهيئة كذلك الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع.