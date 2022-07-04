شكرا لقرائتكم خبر عن «إثراء» يستعرض إحصاءات مستويات القراءة الرقمية بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، أمس الأول، جلسة حوارية بعنوان «القراءة في عصر الرقمنة»، ضمن فعاليات برنامج إثراء القراءة «أقرأ»، بمشاركة الناقد د. عبدالله السفياني، والمتخصص في المعلومات والمكتبات محمد الفريح، وعدد من الأدباء والكتاب والمتخصصين، في مقر المركز بالظهران.

وتناولت الجلسة عددا من المحاور، منها القراءة الرقمية، وتأثيرها على قراءة الكتب الورقية، والمحتوى والوسيلة والأدوات الرقمية، والنظرة للقراءة الورقية والإلكترونية، وأهمية القراءة الورقية، إلى جانب استعراض إحصاءات تتعلق بمستويات القراءة الرقمية في العالم العربي والعالم.