محمد بن مسعود - الدمام - تغنيك عن المعجون و الليزر .. أعشاب طبيعية تخلي أسنانك أبيض من اللبن .. إليك طريقة التحضير

تبييض الأسنان بالأعشاب لها مفعول رائع للحصول على اسنان نظيفة بيضاء خالية من اللون الاصفر المنفر والمشوّه لاطلالتك الجمالية حيث تعتبر الوصفات الطبيعية من الاعشاب أكثر آمانا من المواد الكيماوية وأقل تكلفة من مساحيق تبييض الاسنان. وصفة الكركم عشبة الكركم فعالة جدا في تبييض الاسنان. ويتم استخدام مطحونها الناعم مع بيكربونات الصودا ويتم فرك الاسنان بالخلطة لحوالي 3 دقائق من ثم يتم المضمضمة بالماء.

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ورق المريمية إسحقي القليل من ورق نبات المريمية وأضيفي إليها بعض ملح الطعام وإفركي الاسنان بها. تفيد الميرمية فى ازالة الجير وطبقة البلاك من الاسنان وتعمل على تبييضهم، كما تعمل هذه الوصفة على مقاومة التسوس وتعطر الفم. عشبة النعناع يعمل النعناع تبييض الأسنان من خلال طحن بعض أوراق النعناع اليابسة او الخضراء ومزجها مع قليل من زيت الزّيتون. ضعي المزيج على الفرشاة وافركي به الاسنان جيدا. تمنحك هذه الوصفة ايضا رائحة فم ة جميلة.

عشبة الغار قومي بحطن بضع وريقات من عشبة الغار مع قشر البرتقال واضيفي عليها بضع نقاط من زيت جوز الهند، من ثم افركي اسنانك بالخلطة لمدة دقائق. تعتبر هذه الوصفة من أفضل الخلطات المبيّضة للأسنان.