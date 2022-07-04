أمطار تصحبها حبات البرد على “الشرفة” بنجران (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
تساقطت اليوم الإثنين الأمطار المتوسطة على مدينة “الشرفة” بمنطقة نجران، وكانت مصحوبة بحبات البرد.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية.
وكذلك منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.
وأوضح أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.
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