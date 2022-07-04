محمد بن مسعود - الدمام - شاهد مقطع مروع .. مصريين يسحلون سيدة منقبة في الشارع العام والتحقيقات تكشف امر صادم ( فيديو )

شك ابناء احدى القرى المصرية بسيدة منقبة ، واعتقدوا بانها تريد ان تقوم باختطاف الاطفال .

ولذلك هجموا عليها وقاموا بسحلها في الشارع .

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الا ان الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة بمصر، كشفت ان السيدة التي تعرضت للسحل بريئة ، وليست خاطغة اطفال .

وأظهرت لقطات فيديو الاعتداء عليها قبل أن يتبين من التحريات أنها تعمل بائعة مناديل ومقيمة بذات القرية حديثا، وفق صحيفة الأخبار المصرية.

ولم يوجه والدا الطفلة أي اتهامات رسمية إلى السيدة.