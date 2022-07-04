“الأرصاد” يُنبِّه 5 مناطق: رياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان وعسير ومكة المكرمة والشرقية والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والفطيحة وصبيا وضمد وأحد المسارحة والدرب وبيش وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعبيلة والعديد وبقيق وحرض وذعبلوتن وسلوى والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين. أخبار قد تهمك