بوراشد يقترب من قيادة «فارس الغربية»

محمد بن مسعود - الدمام - اقترب المدرب الوطني أحمد يعقوب بوراشد من العودة من جديد لقيادة الفريق الكروي الأول بنادي المالكية بعد الاتصالات والمفاوضات التي تمت في الفترة الأخيرة مع إدارة النادي وتكللت بالنجاح في ظل التوافق بين الطرفين على الأهداف والاستراتيجية التي وضعت للفريق في السنوات القادمة.

ولا يعتبر بوراشد غريبًا على الفريق المالكاوي خصوصًا أنه قاده في الموسم قبل الماضي ونجح معه في العودة لمصاف دوري ناصر بن حمد الممتاز قبل أن يترك مهمته للمدرب الوطني موسى مبارك، فيما قاد سيد حسن عيسى الفريق في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن تعلن الإدارة المالكاوية هوية الجهازين الفني والإداري رسميًا خلال الأيام القادمة قبل أن تنطلق فترة الإعداد بعد عيد الأضحى المبارك، وعلم «الأيام الرياضي» أن المدرب الشاب سيد هادي حميد سيتولى مهمة مساعد المدرب في الجهاز الفني الجديد.

وكان المالكية خاض في الموسم الماضي ملحق الصعود ولم يتمكن من الحصول على مقعد دوري ناصر بن حمد بحلوله رابعًا خلف الحد وسترة والبديع، وتأمل جماهير «فارس الغربية» بعودة قوية لفريقها هذا الموسم وتحقيق الصعود من جديد لدوري الأضواء.