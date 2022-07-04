اليوم «الأحمر السلاوي» يلتقي كازاخستان في آخر مواجهاته بتصفيات كأس العالم 2023

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم (الإثنين) مباراته الأخيرة أمام منتخب كازاخستان في مدينة نور سلطان الكازاخستانية ضمن حساب منافسات المجموعة الرابعة عن قارة آسيا لتصفيات كأس العالم 2023.

الأحمر السلاوي سيدخل مواجهة اليوم بنجومه بعزيمة الفوز التي تحلّى بها أمام المنتخب السوري الذي استطاع بتفوّق رجالي وفني أن يسقطه بفوز مستحق في عقر داره وأمام جماهيره الغفيرة بمدينة حلب بـ(67/‏76) بالرغم من التوقعات التي كانت تصبّ في صالح المنتخب السوري.

ورغم فقد فرصة بلوغ التأهل لمنتخبنا للمونديال العالمي، إلا أن تحقيق نتيجة الفوز طموحُ جميع لاعبينا، وأنه سيغيّر من سلّم الترتيب بين بقية الفرق بالمجموعة التي تضم أقوى فرق آسيا، وهذا ما نأمله من نجوم الأحمر السلاوي في تحقيقه بالرغم من الوجوه التي طالت عليه بعد عودته من بطولة الألعاب الخليجية مؤخرًا في دولة الكويت الشقيقة.