استضافة آسيوية المصارعة تجسّد رعاية الملك المعظم واهتمام سمو ولي العهد

محمد بن مسعود - الدمام - تواصلت يوم أمس منافسات النسخة الأولى لبطولة آسيا للمصارعة تحت 15 و20 في يومها الثاني، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي ينظمها الاتحاد البحريني للمصارعة بالتعاون مع المجلس البحريني للألعاب القتالية والاتحاد الآسيوي للمصارعة تحت إشراف الاتحاد الدولي للمصارعة، وذلك في الفترة 2-10 يوليو المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن استضافة مملكة البحرين النسخة الأولى من بطولة آسيا للمصارعة تحت 15 و20 عامًا، تجسد الرعاية الفائقة التي تحظى بها الرياضة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في جعل مملكة البحرين واحة رياضية واجتماعية تجمع أطياف الدول الآسيوية تحت قبة واحدة، وأن هذه الاستضافة تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية «2030».

وأوضح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تسهم في إبراز القطاع الرياضي في المملكة ومدى تطوره الكبير من خلال استعراض المنجزات والإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية عبر استضافة مختلف البطولات الكبرى على أرض المملكة.

وأشار معاليه إلى أن الاستضافة سيكون لها مردود إيجابي كبير على مواصلة ازدهار الرياضة البحرينية وتأكيد الجانب التنظيمي في المملكة والذي سجل العديد من الإنجازات في الفترة الماضية بعد استضافة العديد من البطولات الكبرى التي حققت نجاحًا بارزًا تؤكد مدى الإمكانيات العالية التي تمتلكها الكوادر والكفاءات البحرينية في إخراج كافة المحافل بأفضل صورة تنظيمية، مبينًا معاليه حرص المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق نجاح جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها المملكة في الفترة الماضية.

وأشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بالجهود البارزة التي يبذلها المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وجهود الاتحاد البحريني للمصارعة برئاسة السيد عباده عدنان الملا، متمنيًا معاليه كل التوفيق والنجاح للمنتخب البحريني في هذه المشاركة المهمة وكافة الدول.

منافسات قوية واكتساح ياباني وهندي

شهدت منافسات الأمس حضورًا يابانيًا قويًا في ظل تقدم لاعباته للأدوار المتقدمة على رغم المشاركة الواسعة من مختلف الدول الـ17، ويعتبر المستوى الفني للمباريات متقارب ومتطور خصوصًا مع وجود خامات جيدة تبشر بمستويات أفضل في قادم السنوات لا سيما مع صغر أعمار المشاركين ولعلّ مثل هذه البطولات تمثل لهم قاعدة رئيسة وأساسية لتنمية مهاراتهم واكسابهم الخبرات اللازمة والمطلوبة. كما شهدت المنافسات حضورًا لافتًا للاعبات اليابان مع الهند في مختلف الأوزان والفئات ونجحوا في اكتساح النتائج ووصولهم للأدوار المتقدمة وسط منافسة من لاعبات كازاخستان وقيرغستان وهو المتوقع نظرًا للخبرات المتراكمة التي تمتلكها دولة مثل الهند واليابان على مستوى فئة الناشئات والشابات.

إصابة قوية وتدخّل طبي سريع

تعرّضت لاعبة منتخب قيرغستان ميرباتوف لإصابة قوية خلال مواجهتها مع لاعبة منتخب اليابان، وهي الإصابة التي ربما لفتت أنظار جميع من في الصالة خصوصا مع الصرخات والآلام التي تعرضت لها اللاعبة، ومع التدخل السريع للجنة الطبية بقيادة د. أحمد العرادي والطاقم الطبي المجهز بمختلف التجهيزات، وتم إجراء الإسعافات الأولية واتخاذ ما يلزم من خطوات خفف الكثير عن اللاعبة وهو الموقف الذي نال استحسان مسئولي المنتخب الضيف، وأشادوا فيه خصوصًا أن اللاعبة لم تضطر للذهاب للمستشفى في نهاية المطاف، وأثبت هذا الموقف جاهزية اللجنة الطبية ومختلف الطواقم الموجودة للتدخل السريع نتيجة الخبرات المتراكمة والطاقات والكفاءات الموجودة فيها.

تحكيم متميز ولا اعتراضات

لم تسجل في منافسات الأمس أية حالة من الاعتراض على التحكيم على رغم المنافسات القوية والكبيرة بين مختلف الدول، ووسط تحكيم جيد ووفق نظام معتمد من الاتحاد الدولي للعبة ويتم من خلاله مراجعة المباريات والمنافسات التي قد تشهد حالة من الخطأ التحكيمي.

وخلال المنافسات يتم اللجوء إلى «تقنية VAR» لإعادة بعض اللقطات على الأجهزة الخاصة ومن خلال الشاشة الصغيرة، للتأكد من صحة النقاط والقرارات التي يتخذها بعض الحكام المشاركين، وتميزت المباريات أمس بالمستويات الفنية الجيدة ووسط قيادة تحكيمية متميزة من مختلف الحكام.

تنظيم رائع

على مدى أكثر من 3 ساعات في الفترة الصباحية خاضت الدول والمنتخبات المشاركة أكثر من 40 مواجهة في الأدوار الأولى وفي مختلف الأوزان والفئات وسط حضور لافت، واستمرت المنافسات في الفترة المسائية للأدوار النهائية وسط مشاركة مختلفة للدول، وما يلفت الانتباه هو التنظيم الرائع الذي شهدته البطولة لغاية الآن ونال معه رضا واستحسان مختلف الوفود ومسؤولي المنتخبات في ظل انسيابية وسلاسة وعدم وجود عقبات أو مشكلات تواجه اللاعبين واللاعبات سواء في وصولهم أو خروجهم لحلبات المنافسة.

وتشهد صالة مدينة خليفة الرياضية حضورًا تنظيميًا رائعًا من مختلف اللجان العاملة في البطولة في صورة أشبه بخلية نحل وسط حضور يطغى عليه العنصر الشبابي من الجنسين.

أول مشاركة عربية

سجل منتخب فتيات الأردن نفسه كأول منتخب عربي في القارة يشارك في منافسات فئة تحت 15 عامًا بهذه النسخة من البطولة. حيث يشارك المنتخب الأردني باللاعبتين مايا قطيشات ومايا محمد ضمن منافسات فئة 15 للفتيات التي أقيمت أمس، حيث قدّمت لاعبتان مستويات جيدة في النزالات رغم وجود منافسة قوية من بقية المنتخبات.

جهود كبيرة للقناة الرياضية

شكّلت قناة البحرين الرياضية علامة فارقة في نقل أحداث البطولة الآسيوية للمصارعة عبر نقل مباشر من أرضية صالة مدينة خليفة الرياضية بمشاركة كبيرة من المصورين والمعدين والفنيين. ولم يقتصر دور القناة الرياضية على نقل البطولة، إنما شمل لقاءات مباشرة بعد النزالات، إضافة إلى لقاءات دائمة مع اللجنة المنظمة ومسؤولي الاتحاد الآسيوي للمصارعة. وعملت القناة الرياضية على تأمين النقل المباشر ووضع المشاهد في قلب الحدث عبر تواجد كوكبة من المصورين في مختلف الأماكن المخصصة للبطولة، إضافة إلى استوديو تحليلي ولقاءات مباشرة مع المشاركين واللجان العاملة في البطولة علاوة على مسئولي الاتحاد البحريني للمصارعة وغيرهم.

وقدّمت اللجنة المنظمة شكرها وتقديرها إلى قناة البحرين الرياضية على تعاونها الدائم في نقل الأحداث الرياضية الكبرى في مملكة البحرين والذي يقام للمرة الأولى، واحترفيتها الدائمة في العمل وهو ما يؤكد القدرات العالية التي تمتلكها المملكة من كفاءات مميزة في هذا المجال.