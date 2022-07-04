12 خطأ شائعا في التسجيل والقبول الجامعي - #عاجل

حصر متحدثون في الملتقى التوجيهي الـ12 لطلاب الثانوية، الذي نظمته جمعية آفاق المبادرات المجتمعية في الأحساء، الذي حمل عنوان: «آفاق المستقبل»، نحو 12 خطأ شائعاً في التسجيل والقبول الجامعي، مؤكدين على خريجي وخريجات الثانوية، الراغبين في التسجيل الجامعي، تفادي الوقوع فيها، لضمان مقعد في إحدى الجامعات الحكومية بالسعودية، داعياً الطلاب والطالبات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، إلى الاستفادة من الدراسة بالمجان في إحدى الجامعات السعودية

600 متطوع

قسم متحدثون في الملتقى، الذي هدف إلى توجيه الطلاب والطالبات المقبلين على المرحلة الأكاديمية، بمشاركة 600 متطوع ومتطوعة، من جامعات وتخصصات مختلفة، وضمت نحو 47 ركناً مشاركاً في الأقسام الرجالية، الابتعاث الخارجي في برنامج خادم الحرمين الشريفين.

اختبار الكليات

بدورهم، دعا طلاب خريجون من المرحلة الثانوية، لـ «دوت الخليج» على هامش الملتقى، إلى ضرورة إعادة النظر في الاختبار «التحريري» للتخصصات الصحية في جامعة الملك فيصل، موضحين أن الجامعة، هي الوحيدة التي تجري هذا الاختبار، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الصحية، بيد أن الجامعات الأخرى، تكتفي بالمعدل التراكمي في شهادة الثانوية العامة، واختباري القدرات والتحصيلي، وبعضهم طالب المسؤولين في الجامعة إلى إدراج هذا الاختبار ضمن اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، ويتم إجراؤه قبل موعد التسجيل والقبول في الجامعات، حتى يكون الطالب على دراية تامة بدرجته في الاختبار قبل الخوض في القبول، للكليات الصحية في الجامعة، وذلك على غرار اشتراط بعض الجامعات السعودية لاختبار اللغة الإنجليزية.

الأخطاء الشائعة

01 - تفويت فرص متاحة مقابل فرص غير مضمونة

02 - الترتيب العشوائي للرغبات.

03 - عدم المتابعة المستمرة لمواعيد التسجيل وإعلان النتائج.

04 - الاعتماد على الآخرين في التسجيل.

05 - عدم حضور المقابلة أو الاختبار، الذي تشترطه بعض الكليات والجامعات

06 - إهمال توفير الشهادات الأصلية والنسخ الأحوال المدينة والجواز.

07 - عدم قراءة شروط وأنظمة القبول

08 - الجهل بنظام القبول.

09 - التردد والتسويف والاستعجال أحياناً.

10 - الاعتماد على رسائل الإيميل والرسائل النصية

11 - عدم التنشيط والتأكيد للقبول.

12 - التأكد من إخلاء طرف أي جامعة، عملت تأكيد قبول فيها.